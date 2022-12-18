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Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”

Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kovid-19 sebebiyle toprağa vermişti. Kardeş acısı dinmek bilmeyen ve zor günler yaşayan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinde Selçuk Tektaş ile çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafa düştüğü not yürekleri dağladı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:50
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Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”

Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”

PEŞ PEŞE YIKAN ÖLÜMLER

Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan sekiz gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'a sahip çıkmıştı.

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Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı; "Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..."

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Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”

"YAŞIYORUM, NEFES ALIYORUM AMA EKSİĞİM"

Kardeşinin acısıyla kahrolan Alişan bir paylaşım yaparak özlemini dile getirdi: