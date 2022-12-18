18 Aralık 2022, Pazar
Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”
Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kovid-19 sebebiyle toprağa vermişti. Kardeş acısı dinmek bilmeyen ve zor günler yaşayan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinde Selçuk Tektaş ile çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafa düştüğü not yürekleri dağladı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:50
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