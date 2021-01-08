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Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

Alişan'ın eşi Buse Varol, taklit videosuyla takipçilerini kahkahaya boğdu. İkinci kez hamile olan Varol, Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'i taklit ettiği videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Buse Varol'un güldüren videosu...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:33
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Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

Geçtiğimiz haftalarda Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı Meryem karakterinin taklidi ile çok konuşulan Buse Varol'dan yeni taklit videosu geldi.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

Yakında ikinci bebeğini kucağına alacak olan Karayel'in videosunu takipçilerini kırdı geçirdi.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Varol, Öylü Karayel'in hayat verdiği ve oldukça ses getiren Bir Başkadır dizisinin Meryem'i olarak ikinci kez video paylaştı.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

Bir Başkadır dizisindeki Meryem rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel uzun süre gündemde kalmıştı. Öykü Karayel'in başarılı oyunculuğu beğeni toplamıştı.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

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