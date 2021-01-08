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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi
Alişan'ın eşi Buse Varol, taklit videosuyla takipçilerini kahkahaya boğdu. İkinci kez hamile olan Varol, Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'i taklit ettiği videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Buse Varol'un güldüren videosu...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:33
Geçtiğimiz haftalarda Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı Meryem karakterinin taklidi ile çok konuşulan Buse Varol'dan yeni taklit videosu geldi.
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Yakında ikinci bebeğini kucağına alacak olan Karayel'in videosunu takipçilerini kırdı geçirdi.
Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Varol, Öylü Karayel'in hayat verdiği ve oldukça ses getiren Bir Başkadır dizisinin Meryem'i olarak ikinci kez video paylaştı.
Bir Başkadır dizisindeki Meryem rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel uzun süre gündemde kalmıştı. Öykü Karayel'in başarılı oyunculuğu beğeni toplamıştı.