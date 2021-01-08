Alişan'ın eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklidi kırdı geçirdi

Alişan'ın eşi Buse Varol, taklit videosuyla takipçilerini kahkahaya boğdu. İkinci kez hamile olan Varol, Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'i taklit ettiği videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Buse Varol'un güldüren videosu...