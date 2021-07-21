21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yaklaşık bir aydır koronaya karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dün gece hayatını kaybeden Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşini son yolculuğuna uğurlayan Alişan'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.
Giriş Tarihi: 21.07.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 14:44
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