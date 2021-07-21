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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yaklaşık bir aydır koronaya karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dün gece hayatını kaybeden Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşini son yolculuğuna uğurlayan Alişan'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 14:44
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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu

Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu

Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.

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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu

Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.

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Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda! Gözyaşları sel oldu! Eşi zor ayakta durdu

Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel, Bülent Serttaş, Melek Bakal ve Murat Kurşun camiye gelenler arasında yer aldı.