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Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra kutlamıyordu

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden bu yana doğum gününü kutlamayan Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ın yaptığı doğum günü sürpriziyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sevenlerini duygulandırdı. Diğer yandan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, yıllar sonra ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 12:24 Güncelleme: 20.06.2024 12:24
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Alişan’dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra kutlamıyordu

2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından doğum gününü kutlamayan Alişan'a yeğenleri Eyşan ve Ceylan sürpriz yaptı.

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Alişan’dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra kutlamıyordu

Ellerinde pasta ile amcalarının evine giden Eyşan ve Ceylan, Alişan'ı duygulandırdı. Yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayan şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Alişan’dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra kutlamıyordu

"BENİ BİLEN BİLİR..."

Alişan sosyal medya paylaşımına ise şu notu düştü:

"Beni bilen biliyor... Ben doğum günümü kutlamıyorum kardeşim gittiğinden beri ama adettendir diyerek aile içinde sadece 'iyi ki doğdun' diyecek kadar bir minik doğum günü tebriği yapıyoruz... Dün gece Eyşan'ım 12'de bana sürpriz yaptı. Bugün de yavrularım sabah bir pastayla geldiler... Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Kutlayan, iyi dileklerde bulunan herkese tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum... İyi ki varsınız... Evet bende inanamıyorum ama 48 bugün itibariyle bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım :)

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Alişan’dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra kutlamıyordu

Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek... Önemli olan bu uzun gibi görünen ama çok kısa olan hayatta güzel şeyler yapıp, güzel dostluklar biriktirmek ve arkandan güzelliklerinin konuşulması... Bu kadar basit aslında... Benim varlığıma sebep olan önce Allah'a sonra anneme ve babama, hayatımı güzelleştiren eşime ve çocuklarıma, canlarım Eyşan'ım ve Ceylan'ıma, aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve beni bu mesleğe atıldığım ilk günden son günüme kadar yalnız bırakmayan yaşadığım her şeyin sebebi sevenlerime çok teşekkür ederim...İyi ki varsınız... Allah'ım eksikliğinizi hiçbir zaman göstermesin... Gidenlerin ve bugünden itibaren hiç olmayacakların da Allah yolunu açık etsin…"

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Alişan’dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra kutlamıyordu

"ALİŞAN'IN BİZE GÖLGESİ BİLE YETER AMA…"

Alişan'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin vefatından sonra ilk kez konuştu. Yaşadığı zor günlerin ardından ayağa kalkan ve çalışma hayatına atılan Tektaş, nasıl hayata döndüğünü anlattı. İşte Merve Tektaş'ın Posta'ya verdiği o röportaj…