Alişan’dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra kutlamıyordu

Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek... Önemli olan bu uzun gibi görünen ama çok kısa olan hayatta güzel şeyler yapıp, güzel dostluklar biriktirmek ve arkandan güzelliklerinin konuşulması... Bu kadar basit aslında... Benim varlığıma sebep olan önce Allah'a sonra anneme ve babama, hayatımı güzelleştiren eşime ve çocuklarıma, canlarım Eyşan'ım ve Ceylan'ıma, aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve beni bu mesleğe atıldığım ilk günden son günüme kadar yalnız bırakmayan yaşadığım her şeyin sebebi sevenlerime çok teşekkür ederim...İyi ki varsınız... Allah'ım eksikliğinizi hiçbir zaman göstermesin... Gidenlerin ve bugünden itibaren hiç olmayacakların da Allah yolunu açık etsin…"