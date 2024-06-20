20 Haziran 2024, Perşembe
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra kutlamıyordu
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden bu yana doğum gününü kutlamayan Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ın yaptığı doğum günü sürpriziyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sevenlerini duygulandırdı. Diğer yandan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, yıllar sonra ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...
Giriş: 20.06.2024 12:24 Güncelleme: 20.06.2024 12:24
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