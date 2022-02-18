18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına 'alyanslı' yanıt

Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına 'alyanslı' yanıt

Buse Varol ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan, oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin 'boşanma' haberlerini hatırlattığı 45 yaşındaki şarkıcı, Varol'un alyansını çıkarmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 12:05
  • 1
  • 28
Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına ’alyanslı’ yanıt

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Alişan, ayrılık haberlerinin ardından Etiler'de oğlu Burak ile birlikte objektiflere takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına ’alyanslı’ yanıt

Hayli keyifli olduğu görülen Alişan, kameraları karşısında görünce oğluna, "Şarkı söylemek ister misin?" diye sordu. Burak'tan ses gelmeyince ise "Kameralara tepkili" diye espri yapan şarkıcı, muhabirleri gülümsetti.

  • 3
  • 28
Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına ’alyanslı’ yanıt

"ÖYLE ŞEYLERLE İLGİLİ BEN BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"
Burak'ı çocuk koltuğuna yerleştiren şarkıcıya, oğlunun doğum gününde eşi Varol'un fotoğraf paylaşıp, "Sizler yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeye ihtiyacım yok" notunu sorulunca, "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, teşekkür ederim. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını verdi.

  • 4
  • 28
Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına ’alyanslı’ yanıt

Eşi Buse Varol'un (31) alyansının çıkardığı hatırlatılan 45 yaşındaki şarkıcı Alişan, parmağındaki alyansı gazetecilere göstermeyi de ihmal etmedi.

  • 5
  • 28
Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına ’alyanslı’ yanıt

Eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol'un eşi ayrılacakları yönündeki haberi beğendiği Alişan'a sorulunca, "Konuşmayacağım" diyerek soruları geri çevirdi.