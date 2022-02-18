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Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına 'alyanslı' yanıt
Buse Varol ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan, oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin 'boşanma' haberlerini hatırlattığı 45 yaşındaki şarkıcı, Varol'un alyansını çıkarmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.
Giriş Tarihi: 18.02.2022 12:05Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 12:05