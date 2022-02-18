Alişan ve Buse Varol’un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddialarına ’alyanslı’ yanıt

"ÖYLE ŞEYLERLE İLGİLİ BEN BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"

Burak'ı çocuk koltuğuna yerleştiren şarkıcıya, oğlunun doğum gününde eşi Varol'un fotoğraf paylaşıp, "Sizler yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeye ihtiyacım yok" notunu sorulunca, "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, teşekkür ederim. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını verdi.