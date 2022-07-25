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Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

2018 yılında nikah masasına oturan ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ile Buse Varol'un evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşmış, iki çocuğu bulunan çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan ikiliden uzun zaman sonra ilk paylaşım geldi. Alişan'ın 'Uzun zaman sonra' diyerek yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 17:17
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Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

Evliliklerinde yaşadıkları sorunları atlatan Alişan ve Buse Varol, iki çocuğuyla birlikte tatile çıktı.

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Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

Bodrum'da güneş ve denizin keyfini çıkaran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da ilgi odağı oldu.

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Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

Eski mutlu günlerine geri dönen Alişan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareler ile "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı… Sağlık olsun da, sevgi hep daim" dedi.

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Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

Birlikte aşk pozları veren Alişan ile Buse Varol sosyal medyada beğeni topladı.

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Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çiftten Buse Varol son olarak verdiği kilolarla gündem oldu.