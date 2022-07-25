Alişan ve Buse Varol’dan anlamlı mesaj! ‘Uzun zaman sonra’ diyerek paylaştı

2018 yılında nikah masasına oturan ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ile Buse Varol'un evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşmış, iki çocuğu bulunan çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan ikiliden uzun zaman sonra ilk paylaşım geldi. Alişan'ın 'Uzun zaman sonra' diyerek yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.