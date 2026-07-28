Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi"

BUSE VAROL'UN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTIYOR 2017 yılında "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışan Alişan ve Buse Varol, kısa sürede başlayan ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırdı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, oğulları Burak ve kızları Eliz ile mutlu aile yaşantılarını sürdürüyor. 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık iki yıl özel bir eğitim kurumunda stajyer öğretmen olarak çalışan Varol, daha sonra kariyer rotasını değiştirme kararı aldı.

MİSS TURKEY İLE YENİ BİR SAYFA AÇTI Oyunculuk hayalinin peşinden gitmeye karar veren Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı. Yarışmada ilk 10'a kalamasa da bu deneyim onun için yeni fırsatların kapısını araladı. Bir süre modellik yapan Varol, ardından profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Ayla Algan, Bahar Kerimoğlu ve Ümit Çırak gibi alanında deneyimli isimlerden eğitim alan Varol, oyunculuk kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı.