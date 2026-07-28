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Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından küçük kızı Eliz ile yaşadığı eğlenceli anları paylaştı. Elektrikli süpürgeyle koltuğu temizleyen Eliz'in görüntüleri takipçilerinden ilgi görürken, minik kızın süpürgeyi babasının yüzüne tutarak yanağını çektiği anlar izleyenleri güldürdü.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 1

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan, ailesiyle yaptığı samimi paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. İki çocuk babası olan ünlü şarkıcı, bu kez küçük kızı Eliz'in temizlik merakını gözler önüne serdi.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 2

"TEMİZLİK YAPMADAN UYUMAZ"

Alişan, ilk paylaşımında elektrikli süpürgeyle koltuğu temizleyen kızının görüntülerine "Kızım temizlik yapmadan uyumaz." notunu düştü.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 3

"BENİ DE TEMİZLEDİ"

Ardından paylaştığı ikinci videoda ise Eliz'in süpürgeyi babasının yüzüne doğru tutarak yanağını çektiği eğlenceli anlara yer verdi. O görüntülere "Beni de temizledi." notunu ekleyen Alişan, takipçilerini gülümsetti.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 4

Öte yandan Alişan, geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'nda (Chios) tatil yapmıştı. Tarihi Pyrgi Köyü'nü gezerken kızı Eliz'i omzunda taşıyan sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 5

Alişan, "Beni de babam ben küçükken sırtında taşıyordu. O zaman ben 'çabuk taşı' diyordum. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum." sözleriyle takipçilerinden beğeni toplamıştı.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 6

BUSE VAROL'UN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTIYOR

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışan Alişan ve Buse Varol, kısa sürede başlayan ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırdı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, oğulları Burak ve kızları Eliz ile mutlu aile yaşantılarını sürdürüyor.

25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yaklaşık iki yıl özel bir eğitim kurumunda stajyer öğretmen olarak çalışan Varol, daha sonra kariyer rotasını değiştirme kararı aldı.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 7

MİSS TURKEY İLE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Oyunculuk hayalinin peşinden gitmeye karar veren Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı. Yarışmada ilk 10'a kalamasa da bu deneyim onun için yeni fırsatların kapısını araladı. Bir süre modellik yapan Varol, ardından profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Ayla Algan, Bahar Kerimoğlu ve Ümit Çırak gibi alanında deneyimli isimlerden eğitim alan Varol, oyunculuk kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı.

Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi" 8

DİZİ SETİNDEN EVLİLİĞE UZANAN YOL

Buse Varol, ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında "Tozlu Yollar" dizisinde canlandırdığı Şerife karakteriyle yaşadı. Daha sonra "Arka Sokaklar" ve "Dostlar Mahallesi" dizilerinde rol aldı.

"Dostlar Mahallesi" setinde Alişan ile tanışan Varol'un hayatı da bu dönemde değişti. Dizi sonrasında "Payitaht Abdülhamid" kadrosuna katılan oyuncu, evlilik teklifini de bu dizinin çekimleri sırasında aldı.

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