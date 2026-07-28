Alişan ile kızı Eliz'den güldüren paylaşım: "Beni de temizledi"
Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından küçük kızı Eliz ile yaşadığı eğlenceli anları paylaştı. Elektrikli süpürgeyle koltuğu temizleyen Eliz'in görüntüleri takipçilerinden ilgi görürken, minik kızın süpürgeyi babasının yüzüne tutarak yanağını çektiği anlar izleyenleri güldürdü.
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan, ailesiyle yaptığı samimi paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. İki çocuk babası olan ünlü şarkıcı, bu kez küçük kızı Eliz'in temizlik merakını gözler önüne serdi.
"TEMİZLİK YAPMADAN UYUMAZ"
Alişan, ilk paylaşımında elektrikli süpürgeyle koltuğu temizleyen kızının görüntülerine "Kızım temizlik yapmadan uyumaz." notunu düştü.
"BENİ DE TEMİZLEDİ"
Ardından paylaştığı ikinci videoda ise Eliz'in süpürgeyi babasının yüzüne doğru tutarak yanağını çektiği eğlenceli anlara yer verdi. O görüntülere "Beni de temizledi." notunu ekleyen Alişan, takipçilerini gülümsetti.
Öte yandan Alişan, geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'nda (Chios) tatil yapmıştı. Tarihi Pyrgi Köyü'nü gezerken kızı Eliz'i omzunda taşıyan sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da takipçileriyle paylaşmıştı.
Alişan, "Beni de babam ben küçükken sırtında taşıyordu. O zaman ben 'çabuk taşı' diyordum. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum." sözleriyle takipçilerinden beğeni toplamıştı.