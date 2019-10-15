Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Alişan ile eşi Buse Varol son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol - Alişan çifti paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı gören hayranları şoke oldu. Buse Varol'un annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. İşte Buse Varol ve diğer ünlülerin anneleri...