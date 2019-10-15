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Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Alişan ile eşi Buse Varol son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol - Alişan çifti paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı gören hayranları şoke oldu. Buse Varol'un annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. İşte Buse Varol ve diğer ünlülerin anneleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:27
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Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Buse Varol, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Türkücü Alişan ile 2018 yılında evlenen Buse Varol, geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getirdi. Doğuştan şanslı olan Burak'ın anneannesinin güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi ve diğer ünlülerin anneleri...

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Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

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Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Pelin Karahan

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Alişan ile evli olan Buse Varol'un annesini görenler şoke oldu!

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit