Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

"150 YAPMAM" DİYEN VARSA...

"Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

