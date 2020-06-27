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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

Alişan geçtiğimiz günlerde içinde ailesinin bulunduğu araçla Manisa'da kaza yapmış ve takla araçtan tüm aile hafif yaralarla kurtulmuştu. Kazanın ardından çıkan raporda şok eden detaylar ortaya çıkmıştı. Hız sınırını geçtiği tespit edilen Alişan, sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti. Ailesiyle birlikte ölümden dönen şarkıcı, 'Bunu bile dalga konusu yaptınız.' dedi.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 14:03
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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu.

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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

'Aracın aksı koptu' diyen Alişan'ın kaza raporu açıkladı. Raporda şoke eden detaylar ortaya çıktı.

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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

124 METRE FREN İZİ

Jandarma tarafından hazırlanan raporda, Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takla attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yolda, 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

ALİŞAN İSYAN ETTİ

Alişan, kaza sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması...

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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!

"150 YAPMAM" DİYEN VARSA...

"Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."