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Alişan geçirdiği kaza sonrası isyan etti: Dalga konusu yaptınız!
Alişan geçtiğimiz günlerde içinde ailesinin bulunduğu araçla Manisa'da kaza yapmış ve takla araçtan tüm aile hafif yaralarla kurtulmuştu. Kazanın ardından çıkan raporda şok eden detaylar ortaya çıkmıştı. Hız sınırını geçtiği tespit edilen Alişan, sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti. Ailesiyle birlikte ölümden dönen şarkıcı, 'Bunu bile dalga konusu yaptınız.' dedi.
Giriş Tarihi: 27.06.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 14:03
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