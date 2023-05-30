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Haberler Galeri Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

Buse Varol geçtiğimiz yıl Alişan'ın ailesiyle kriz yaşamış, ikili boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Ancak kayınvalide Suzan Tektaş'ın yeni hamlesi sonrası ikili arasında yeniden sorun yaşandığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberleri yalanlayan Alişan, ailesi ve eşi arasındaki ateşkes sonrası büyük mutluluk yaşadı. Alişan, seçmen kağıdıyla gelen barışmayı canlı yayında sesi titreyerek açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:35
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Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz günlerde 34'üncü yaşını kutlamış, doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekmişti.

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Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

"GENİŞ AİLE GÜZELDİR"

İki çocuk annesi oyuncu, "Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir" açıklamasıyla kafaları karıştırmıştı.

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Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

"ARTIK KÖTÜ DURUMLAR YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Yeni yaşı ile ilgili dileklerini söyleyen Varol, "Çocuklarım ile ailemle bu yaşım sağlık ile geçsin istedim. Son bir kaç yıldır kötü olaylar yaşadık. Artık kötü durumlar yaşamak istemiyorum. Ülkece de kötü olaylar yaşıyoruz. Sağlık ve huzur diledim sadece. Bunlar olunca diğer her şeyi halledebiliyoruz. 33'üncü yaşım bitti. 34'üncü yaşıma girdim. Her yaşın ayrı bir güzelliği var" diye konuşmuştu.

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Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

Buse Varol'un doğum günü kutlamasının kayınvalidesi ile arasındaki iplerin yeniden gerilmesine neden olduğu iddia edilmişti.

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Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

İddiaya göre kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi krizi yeniden başlatmıştı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra yaşanan krizin yeniden başladığı yönündeki iddialar bir magazin programında yer aldı.