Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”

"ARTIK KÖTÜ DURUMLAR YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Yeni yaşı ile ilgili dileklerini söyleyen Varol, "Çocuklarım ile ailemle bu yaşım sağlık ile geçsin istedim. Son bir kaç yıldır kötü olaylar yaşadık. Artık kötü durumlar yaşamak istemiyorum. Ülkece de kötü olaylar yaşıyoruz. Sağlık ve huzur diledim sadece. Bunlar olunca diğer her şeyi halledebiliyoruz. 33'üncü yaşım bitti. 34'üncü yaşıma girdim. Her yaşın ayrı bir güzelliği var" diye konuşmuştu.