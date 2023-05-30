30 Mayıs 2023, Salı
Alişan Buse Varol’la ilgili gelişmeyi sesi titreyerek anlattı! “Çok şükür...”
Buse Varol geçtiğimiz yıl Alişan'ın ailesiyle kriz yaşamış, ikili boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Ancak kayınvalide Suzan Tektaş'ın yeni hamlesi sonrası ikili arasında yeniden sorun yaşandığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberleri yalanlayan Alişan, ailesi ve eşi arasındaki ateşkes sonrası büyük mutluluk yaşadı. Alişan, seçmen kağıdıyla gelen barışmayı canlı yayında sesi titreyerek açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:35
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