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Haberler Galeri Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Acı kaybın ardından zor günler geçiren ve her defasında özlemini haykıran şarkıcı, Babalar Günü'nde de kardeşini unutmadı. Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü kutlayan türkücünün notu yürek sızlattı.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:56
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Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından zor günler geçiren Alişan'ın kardeşi acısı dinmedi.

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Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

Her defasında özlemini haykıran şarkıcı, Babalar Günü'nde de kardeşini unutmadı. Kardeşi ve yeğenlerinin fotoğraflarını paylaşan Alişan bir kez daha yürek yaktı.

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Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

Alişan, paylaştığı bu karenin altına yazdığı "Babalar günün kutlu olsun benim canım Selçuk'um. Dünyanın en iyi, en merhametli babası... Seni çok seviyorum…" notu ile duygulandırdı.

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Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

TÜM AİLE BİR ARADA

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz günlerde 34'üncü yaşını kutlamış, doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekmişti.

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Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”

"GENİŞ AİLE GÜZELDİR"

İki çocuk annesi oyuncu, "Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir" açıklamasıyla kafaları karıştırmıştı.