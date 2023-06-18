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Alişan Babalar Günü paylaşımıyla yürek yaktı! “Dünyanın en iyi, en merhametli babası…”
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Acı kaybın ardından zor günler geçiren ve her defasında özlemini haykıran şarkıcı, Babalar Günü'nde de kardeşini unutmadı. Selçuk Tektaş'ın Babalar Günü'nü kutlayan türkücünün notu yürek sızlattı.
Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:56Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:56