05 Temmuz 2023, Çarşamba
Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı
Alina Boz'un sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı! Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilde çekilen bir karesini "Deniz kum güneş" notuyla yayınladı. En doğal haliyle poz veren Boz, takipçilerinin beğenisini kazandı.
Giriş Tarihi: 05.07.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 16:27
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