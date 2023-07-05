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Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı

Alina Boz'un sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı! Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilde çekilen bir karesini "Deniz kum güneş" notuyla yayınladı. En doğal haliyle poz veren Boz, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 16:27
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Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı

Ekranın sevilen isimlerinden Alina Boz, uzun bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı

Geçen aylarda evlilik iddialarıyla gündeme gelen Boz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

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Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı

Tatilde çekilen bir karesini "Deniz kum güneş" notuyla yayınladı. En doğal haliyle poz veren Boz'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek gündem oldu.

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Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı

İşte Alina Boz'un makyajsız hali...

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Alina Boz cesaretini konuşturdu! Plaj pozuna beğeni yağdı

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Alina Boz'un annesini görenler, "Güzelliğin nereden geldiği belli oldu", "Güzellik genetik", "Abla kardeş gibiler" yorumları yaptı.