Ali ve Rosa için geri sayım başladı! Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle yayında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ali'nin cinayetle suçlanması, Aydanlar malikanesinde dengeleri sarsarken, firari Ali öfkesiyle geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Rosa'nın büyük yalanı ve Koray'ın ele geçirdiği gizli bağ ile dengeler tamamen değişiyor. Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle yayında.

Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.

Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.

Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.

Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.

'Aynı Yağmur Altında' yeni bölümleriyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.

OYUNCU KADROSU

Berfin Nilsu Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

