Ali ve Rosa için geri sayım başladı! Aynı Yağmur Altında bu akşam atv'de

Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar malikanesinde taşları yerinden oynatırken, firari durumdaki Ali öfkesiyle geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Rosa'nın büyük yalanı ve Koray'ın ele geçirdiği gizli bağ, bu hafta 'Aynı Yağmur Altında'da dengeleri tamamen değiştirecek.
Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.
Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.
Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.
Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.
