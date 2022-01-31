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Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

Aleyna Tilki, evine girmeye çalışan tacizci nedeniyle zor günler geçiriyor. Her yere korumalarıyla gezinen Tilki, Kıbrıs konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eve giren şahsa sadece uzaklaştırma kararı verildiğini söyleyen şarkıcı, "Elini, kolunu sallayarak geziyor şimdi ve hem benim hem de ailemin can güvenliği yok" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:15
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Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

Evine girmeye çalışan tacizci nedeniyle zor günler geçiren Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Her yerde korumayla gezen ve konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, "Sadece ben değil, tüm kadınlar olarak tehdit altındayız" dedi.

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Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, taciz ve kadın cinayetleri hakkında konuştu.

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Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

Tilki, "Evime giren kişi sadece uzaklaştırma cezası aldı. Elini, kolunu sallayarak geziyor şimdi ve hem benim hem de ailemin can güvenliği yok. Ben ve tüm kadınlar tehdit altındayız" diye konuştu.

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Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

"Kadınların taciz edilmesi sanki çok normal şu anda" diyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti; "O kadar çok taciz ve kadın cinayeti haberi görüyoruz ki... Artık biri çıksın, 'Kadınlara bir şey yapılamayacak. Çok sıkı yaptırımlar olacak' desin. Başıma bu olay geldiğinde kendimi sahipsiz hissettim. Lütfen bize, kadınlara sahip çıkın."

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Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

NE OLMUŞTU?

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atlayarak, evinin kapısına dayandı.