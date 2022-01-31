31 Ocak 2022, Pazartesi
Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok
Aleyna Tilki, evine girmeye çalışan tacizci nedeniyle zor günler geçiriyor. Her yere korumalarıyla gezinen Tilki, Kıbrıs konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eve giren şahsa sadece uzaklaştırma kararı verildiğini söyleyen şarkıcı, "Elini, kolunu sallayarak geziyor şimdi ve hem benim hem de ailemin can güvenliği yok" diyerek isyan etti.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:15
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