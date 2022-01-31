Aleyna Tilki isyan etti: Benim ve ailemin can güvenliği yok

"Kadınların taciz edilmesi sanki çok normal şu anda" diyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti; "O kadar çok taciz ve kadın cinayeti haberi görüyoruz ki... Artık biri çıksın, 'Kadınlara bir şey yapılamayacak. Çok sıkı yaptırımlar olacak' desin. Başıma bu olay geldiğinde kendimi sahipsiz hissettim. Lütfen bize, kadınlara sahip çıkın."