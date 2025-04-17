Aleyna Dalveren'in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

İş insanı Fatih Erdem ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, gösterişli düğünüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı geceye damga vuran detay ise milyon dolarlık takı setlerinin cam fanus içerisinde salona getirilmesi oldu. Şafak Sezer'in de katıldığı organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.