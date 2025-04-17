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Aleyna Dalveren'in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

İş insanı Fatih Erdem ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, gösterişli düğünüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı geceye damga vuran detay ise milyon dolarlık takı setlerinin cam fanus içerisinde salona getirilmesi oldu. Şafak Sezer'in de katıldığı organizasyondan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:57
Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, 16 Nisan 2025'te iş insanı Fatih Erdem ile muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

2.7 milyon takipçisi bulunan Dalveren'in düğünü adeta bir şov niteliğindeydi. Her detayını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomenin gösterişli düğünü, kısa sürede gündem oldu.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

CAM FANUSTA MİLYON DOLARLIK TAKILAR

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, cam fanus içerisinde getirilen milyon dolarlık altın setler oldu.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

Fanusun içindeki altın taç, kemer, bileklikler ve boyundan beline kadar uzanan kolye, davetlileri şaşkına çevirdi. Takı merasimi adeta görsel bir şölene dönüştü.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

İBRAHİM TATLISES SAHNE ALDI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı gecede ünlü oyuncu-şovmen Şafak Sezer de vardı. İkili, gece boyunca konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

Dalveren, İbrahim Tatlıses'in şarkılarına sahnede göbek atarak eşlik etti.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

TATLISES'TEN ÇİFTE ANLAMLI MESAJ

İbrahim Tatlıses sahneden çifte seslenerek, "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Birbirinizi sevin, sayın" sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da gündem olan görüntüler sonrası Aleyna Dalveren'in takipçileri "Yılın düğünü", "Altın yağıyor resmen" ve "Masal gibi bir gece" yorumlarında bulundu.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'da büyüyen Dalveren, eğitim hayatını Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

Genç yaşlarda müzik ve oyunculukla ilgilenmeye başlayan Dalveren, 2014 yılında müzik kariyerine adım atarak "Hastam Çok" ve "Havam Yerinde" adlı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Aleyna Dalveren’in düğününde İbrahim Tatlıses sürprizi! Görüntüler olay oldu! Kilolarca altın...

Şarkılarının klipleriyle de adından söz ettiren Dalveren, özellikle "Havam Yerinde" şarkısının klibiyle dünya basınında geniş yer bulmuştur.