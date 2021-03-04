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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer... Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...
Alev Alev dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, ekranların en sevilen oyuncularından oldu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 17:38
Alev Alev dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Cihangir Ceyhan, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cihangir Ceyhan ve birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
BÜŞRA DEVELİ
25 Ağustos 1993
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988
MÜGE ANLI
19 Aralık 1973