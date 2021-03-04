Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Alev Alev dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, ekranların en sevilen oyuncularından oldu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın yaşı...