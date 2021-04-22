Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Alev Alev dizisinin Cemre'si Demet Evgar, özel hayatıyla da sevenlerinin ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğu ile gençlere örnek olan Evgar'ın kişisel hayatı da mercek altına alındı. Alev Alev dizisinde Cemre'ye hayat veren usta oyuncunun boyu araştırıldı. Peki Demet Evgar'ın boyu kaç santim? İşte ünlülerin boyları...