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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Alev Alev dizisinin Cemre'si Demet Evgar, özel hayatıyla da sevenlerinin ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğu ile gençlere örnek olan Evgar'ın kişisel hayatı da mercek altına alındı. Alev Alev dizisinde Cemre'ye hayat veren usta oyuncunun boyu araştırıldı. Peki Demet Evgar'ın boyu kaç santim? İşte ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 17:56
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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

Alev Alev dizisinde Cemre karakterine hayat veren Demet Evgar, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Demet Evgar'ın özel hayatı da internet dünyasında araştırılmaya başlandı. Hayranları Evgar'ın boyunu merak etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

İnternet dünyasında Demet Evgar'ın boyunu araştıran sevenleri aldıkları cevap karşısında şaşkına döndü. Peki Demet Evgar'ın boyu kaç santim?

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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

Alev Alev dizisinde Cemre'ye hayat veren Demet Evgar'ın boyu 1 metre 62 santim.

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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

Demet Evgar'ın ardından birçok ünlü için aynı araştırma devam etti. İşte ünlülerin boyları..

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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar sosyal medyayı salladı! İşte Demet Evgar'ın boyu

Burak Özçivit - 1,84 m