19 Aralık 2022, Pazartesi
Alemin Kıralı'nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi!
Kısa süre önce sessiz sedasız evlenen Yağmur Ün annelik sevincini tattı. Bir zamanlara damgasını vuran ATV ekranlarının sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda Ahsen karakterini canlandıran Ün'den müjdeli haber geldi. 16 Aralık günü kızı Su Diana'yı dünyaya getiren yıldız oyuncu mutluluğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. İşte Yağmur Ün'ün minik kızı Su Diana...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:06
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