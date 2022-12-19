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Alemin Kıralı'nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi!

Kısa süre önce sessiz sedasız evlenen Yağmur Ün annelik sevincini tattı. Bir zamanlara damgasını vuran ATV ekranlarının sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda Ahsen karakterini canlandıran Ün'den müjdeli haber geldi. 16 Aralık günü kızı Su Diana'yı dünyaya getiren yıldız oyuncu mutluluğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. İşte Yağmur Ün'ün minik kızı Su Diana...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:06
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Alemin Kıralı’nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Annesine mi babasına mı benziyor? Ünlülerden yorum yağmuru!

Yağmur Ün 16 Aralık günü Su Diana'yı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Alemin Kralı dizinde Ahsen karakteri ile tanıdığımız Yağmur Ün annelik heyecanını paylaştı. Sessiz sedasız bir anda evlenen yıldız oyuncu ve kızını ünlüler yorum yağmuruna tuttu. İşte Yağmur Ün ile Doktor Doğaç Ergezen çifti ve kızlarının ilk anları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alemin Kıralı’nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Annesine mi babasına mı benziyor? Ünlülerden yorum yağmuru!

Başrollerinde Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin bulunduğu Alemin Kıralı dizisinin çocuk yıldızlarından Yağmur Ün, ilk bebeğine kavuştu.

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Alemin Kıralı’nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Annesine mi babasına mı benziyor? Ünlülerden yorum yağmuru!

Değişimi ile büyük ilgi gören Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son olarak anne olduğunu takipçileriyle paylaştı.

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Alemin Kıralı’nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Annesine mi babasına mı benziyor? Ünlülerden yorum yağmuru!

Ünlü oyuncu İnstagram hesabı üzerinden küçük kızı Su Diana'yı şu şekilde paylaştı:

"Su Diana Ergezen 16 Aralık 2022... Ne müthiş serüvendi ama... Ve hayatımın aşkı @dr.dogac İyi ki "

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Alemin Kıralı’nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Annesine mi babasına mı benziyor? Ünlülerden yorum yağmuru!

Hastane odasından karelerini paylaşan Yağmur Ün ile Doktor Doğaç Ergezen çifti kızlarına Su Diana adını verdi.