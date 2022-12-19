Alemin Kıralı'nın yıldız oyuncusu Yağmur Ün anne oldu! Kızının yüzünü ilk kez gösterdi!

Yağmur Ün 16 Aralık günü Su Diana'yı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Alemin Kralı dizinde Ahsen karakteri ile tanıdığımız Yağmur Ün annelik heyecanını paylaştı. Sessiz sedasız bir anda evlenen yıldız oyuncu ve kızını ünlüler yorum yağmuruna tuttu. İşte Yağmur Ün ile Doktor Doğaç Ergezen çifti ve kızlarının ilk anları...