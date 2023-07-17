17 Temmuz 2023, Pazartesi
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı
Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra da kızı Su Diana'yı kucağına almıştı. Zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan çiftten kötü haber geldi. Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.
Giriş Tarihi: 17.07.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 12:36
- 1
- 84
- 2
- 84
- 3
- 84
- 4
- 84
- 5
- 84