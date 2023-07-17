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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra da kızı Su Diana'yı kucağına almıştı. Zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan çiftten kötü haber geldi. Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 12:36
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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı

Yer aldığı Alemin Kıralı dizisi ile tanınan genç oyuncu Yağmur Ün'den üzen haber geldi.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı

Geçen yıl Haziran ayında sevgilisi Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan Yağmur Ün'ün evliliği bir yıl sürdü.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı

Yağmur Ün doktor olan sevgilisiyle sürpriz bir şekilde çok hızlı dünyaevine girmişti.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı

Yağmur Ün'ün düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti! Doğaç Ergezen’den tek celsede boşandı

Düğün öncesi hamile olduğu için dahil olduğu projeden de ayrılan Yağmur Ün kısa bir süre sonra da anne olmuştu.