Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen Alemin Kralı dizisi, oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, yaşadığı değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor. İzleyici karşısına ilk çıktığında henüz 12 yaşında olan Birsu Demir, 20'li yaşlarına geldiğine bambaşka bir insan oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Demir'in yaşadığı değişim ve güzelliği kendisine hayran bıraktı. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in inanılmaz değişimi...