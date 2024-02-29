Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım'ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Zennure karakteriyle katılan Yeşim Salkım, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Oyuncu ve şarkıcı Salkım'ın daha önce 5 kez nikah masasına oturmuştu. Salkım'ın son evliliği ise hayranları tarafından tekrar göndeme getirildi. İşte Yeşim Salkım'ın 6 yıl evli kaldığı eşi...