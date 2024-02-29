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Aldatmak'ın Zennure'si Yeşim Salkım'ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Zennure karakteriyle katılan Yeşim Salkım, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Oyuncu ve şarkıcı Salkım'ın daha önce 5 kez nikah masasına oturmuştu. Salkım'ın son evliliği ise hayranları tarafından tekrar göndeme getirildi. İşte Yeşim Salkım'ın 6 yıl evli kaldığı eşi...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:05
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Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

Vahide Perçin, Feyza Sevil Güngör, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Diziye Zennure karakteriyle dahil olan Yeşim Salkım'ın hayatı merak konusu oldu.

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Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Kavaklıdere'de büyüyen Salkım, Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit'da okudu.

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Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada "Fotoroman Kraliçesi" seçilen Salkım, Küçük yaştan itibaren müzikle iç içe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı.

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Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezun olan Salkım, yıllar içinde oyunculuktaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

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Aldatmak’ın Zennure’si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın kimmiş! 6 yıl evli kaldığı eşi de oyuncu çıktı...

Ünlü oyuncunun geçmişte beş kez evlenmiş olması, özellikle son evliliği merak konusu oldu.