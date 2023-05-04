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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede adından söz ettiren genç oyuncu özel hayatıyla merak konusu oldu. Performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Asena Girişken'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 17:17
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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender, Meltem Baytok gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan Aldatmak'ın genç oyuncu kadrosu da hayran bıraktı. Dizinin Yeşim'i kısa sürede ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Asena Girişken'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA