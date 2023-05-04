Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken aşkı meslektaşında buldu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede adından söz ettiren genç oyuncu özel hayatıyla merak konusu oldu. Performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Asena Girişken'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...