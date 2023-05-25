Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak dizisinin Tolga'sı Caner Şahin sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdilerde rol arkadaşı Feyza Sevil Güngör ile aşk yaşayan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...