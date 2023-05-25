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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak dizisinin Tolga'sı Caner Şahin sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdilerde rol arkadaşı Feyza Sevil Güngör ile aşk yaşayan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu gören ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in eski aşkı...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:48
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Aldatmak dizisindeki Tolga karakteriyle adından söz ettiren Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

Şimdilerde partneri Feyza Sevil Güngör ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Şahin hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

İşte Caner Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski hayat arkadaşları...

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

MERT YAZICIOĞLU

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in eski sevgilisi şoke etti! Bakın kiminle aşk yaşamış

MERT YAZICIOĞLU - HİLAL ALTINBİLEK