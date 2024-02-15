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Aldatmak'ın Güzide Yenersoy'u Vahide Perçin'in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın sevilen karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu Vahide Perçin'in özellikle kızı merak konusu oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl süren evliliğiyle bilinen Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Anne-kızın aynı dizide birlikte rol aldığı ortaya çıktı, bu da diziye olan ilgiyi artırdı. İşte, Vahide kendisi gibi oyuncu kızı...

Giriş Tarihi: 15.02.2024 12:13
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Aldatmak’ın Güzide Yenersoy’u Vahide Perçin’in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

"Aldatmak" dizisi, başarılı oyuncular Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin'in hayatı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl birlikte olan Perçin'in kızının kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Aldatmak’ın Güzide Yenersoy’u Vahide Perçin’in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

"Aldatmak" dizisi, Atv izleyicisiyle buluştu ve ilk bölümüyle gönülleri fethetti. Usta oyuncu Vahide Perçin'in başrolde yer aldığı dizi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vahide Perçin'in kendi gibi oyuncu olan eşi Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm, hem annesiyle hem de babasıyla aynı projede bir araya geldi.

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Aldatmak’ın Güzide Yenersoy’u Vahide Perçin’in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

Vahide Perçin ve Altan Gördüm çiftinin kızı da oyuncu çıktı. 28 yaşındaki Alize Gördüm; Kalbim Ege'de Kaldı, İzmir Çetesi, Beyaz Karanfil, Zeytin Tepesi, Beni Böyle Sev gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Aldatmak’ın Güzide Yenersoy’u Vahide Perçin’in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın kızı Nergisşah'a hayat veren Alize Gördüm, annesiyle aynı dizide rol almıştı.

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Aldatmak’ın Güzide Yenersoy’u Vahide Perçin’in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

Öte yandan ünlülerin çocukları da merak konusu oldu. İşte Vahide Perçin başta olmak üzere ünlülerin çok merak edilen çocukları…