Aldatmak'ın Güzide Yenersoy'u Vahide Perçin'in kızını görenler şaşırdı! Meğer annesinin rol arkadaşıymış...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın sevilen karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu Vahide Perçin'in özellikle kızı merak konusu oldu. Meslektaşı Altan Gördüm ile 22 yıl süren evliliğiyle bilinen Perçin'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Anne-kızın aynı dizide birlikte rol aldığı ortaya çıktı, bu da diziye olan ilgiyi artırdı. İşte, Vahide kendisi gibi oyuncu kızı...