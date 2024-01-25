Aldatmak’ın Ali Sezai’si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal’in eşi kendisinden daha da ünlü...

Aldatmak'ın Ali Sezai Okuyan'ı başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla gündem oldu. Usta oyuncu, özel hayatını gizli tutsa da, hayranları tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Kesal'ın, ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk defa duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Erdal Kesal'ın kendisi gibi oyuncu eşi...