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Aldatmak'ın Ali Sezai'si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal'in eşi kendisinden daha da ünlü...

ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak"ta "Ali Sezai Okuyan" karakterine hayat veren usta oyuncu Ercan Kesal'ın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 64 yaşındaki Ercan Kesal hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunda duyunca şaşkına döndü. Aldatmak'ın Ali Sezai Okuyan'ı Ercan Kesal bakın kiminle evliymiş...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 17:10
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Aldatmak’ın Ali Sezai’si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal’in eşi kendisinden daha da ünlü...

Aldatmak'ın Ali Sezai Okuyan'ı başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla gündem oldu. Usta oyuncu, özel hayatını gizli tutsa da, hayranları tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Kesal'ın, ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk defa duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Erdal Kesal'ın kendisi gibi oyuncu eşi...

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Aldatmak’ın Ali Sezai’si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal’in eşi kendisinden daha da ünlü...

Ünlü oyuncular Nazan Kesal ve Ercan Kesal, 2005 yılından bu yana evlilier. Evlilikleri süresince birlikte birçok projede yer alıp, oyunculuk kariyerlerine devam etmişlerdir.

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Aldatmak’ın Ali Sezai’si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal’in eşi kendisinden daha da ünlü...

Çiftin Poyraz Kesal isminde bir oğulları bulunmaktadır. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal oğlu Poyraz ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor.

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Aldatmak’ın Ali Sezai’si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal’in eşi kendisinden daha da ünlü...

İşte Ercan Kesal'in ve bazı ünlülerin eşleri...

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Aldatmak’ın Ali Sezai’si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal’in eşi kendisinden daha da ünlü...

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