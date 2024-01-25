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Aldatmak'ın Ali Sezai'si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal'in eşi kendisinden daha da ünlü...
ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak"ta "Ali Sezai Okuyan" karakterine hayat veren usta oyuncu Ercan Kesal'ın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 64 yaşındaki Ercan Kesal hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunda duyunca şaşkına döndü. Aldatmak'ın Ali Sezai Okuyan'ı Ercan Kesal bakın kiminle evliymiş...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 17:10Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 17:10