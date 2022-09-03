03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

atv'nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Bir hakimin sarsılan hayatını anlatan dizinin tanıtımındaki "Binbir emekle yarattığımız mutluluk bir saniyede yerle bir olur' sözü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 16:41
  • 1
  • 9
Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak 'Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı.

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, Murat Saraçoğlu'nun yönettiği, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan 'Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

Yayınlanan tanıtımın ardından 'Aldatmak', kısa sürede merak uyandırdı. Tanıtımdaki "Mutluluk aramakla bulunmaz, mutluluğu kendimiz yaratırız. Ama binbir emek vererek yarattığımız mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer" sözleri dikkat çekti.

  • 3
  • 9
Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

'Aldatmak'ta Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel de yer alıyor.

  • 4
  • 9
Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

HAYATI DARMADAĞAN OLAN BİR HAKİM

Vahide Perçin'in Aldatmak'ta canlandırdığı Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir.

  • 5
  • 9
Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! “Mutluluğu yerle bir etmek bir saniye sürer”

Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.