Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Aldatmak dizisinde Behram karakterine hayat veren Aras Aydın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Aydın, hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Aydın'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi...