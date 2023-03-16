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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Aldatmak dizisinde Behram karakterine hayat veren Aras Aydın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Aydın, hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Aydın'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:06
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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Aldatmak'ta canlandırdığı Behram karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Aras Aydın özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

İşte Aldatmak'ın yıldızı Aras Aydın başta olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

ATAKAN ÖZKAYA VE SEVGİLİSİ ASENA GİRİŞKEN

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Aldatmak dizisinin Behram’ı Aras Aydın sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

ATAKAN ÖZKAYA VE SEVGİLİSİ ASENA GİRİŞKEN