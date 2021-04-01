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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı
Akrep dizisindeki Perihan rolüyle uzun süre sonra ekranlara dönen Demet Akbağ tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkan Akbağ, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ilgi odağı olan Akbağ'ın nereli merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:48
Akrep dizisindeki Perihan karakteriyle ilgi odağı olan Demet Akbağ'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şükrü Özyıldız – İzmir
Burak Deniz – İzmit
Alina Boz – Moskova, Rusya
Nilay Deniz – Aydın