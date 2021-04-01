01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akrep dizisindeki Perihan rolüyle uzun süre sonra ekranlara dönen Demet Akbağ tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkan Akbağ, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ilgi odağı olan Akbağ'ın nereli merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:48
  • 1
  • 64
Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akrep dizisindeki Perihan karakteriyle ilgi odağı olan Demet Akbağ'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 64
Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Şükrü Özyıldız – İzmir

  • 3
  • 64
Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Burak Deniz – İzmit

  • 4
  • 64
Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Alina Boz – Moskova, Rusya

  • 5
  • 64
Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Nilay Deniz – Aydın