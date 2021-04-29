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Haberler Galeri Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkan Akbağ, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ilgi odağı olan Akbağ'ın nereli merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:26
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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisindeki Perihan karakteriyle ilgi odağı olan Demet Akbağ'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Hilal Altınbilek - İzmir

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Burak Özçivit - Gaziantep

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Evrim Alasya - İzmir