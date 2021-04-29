Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkan Akbağ, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ilgi odağı olan Akbağ'ın nereli merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi...