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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle uzun süre sonra ekranlara dönen Demet Akbağ tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkan Akbağ, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ilgi odağı olan Akbağ'ın nereli merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 18:01
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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Akrep dizisindeki Perihan karakteriyle ilgi odağı olan Demet Akbağ'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Evrim Alasya - İstanbul

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Ayça Ayşin Turan – İstanbul

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!

Hande Erçel – Balıkesir