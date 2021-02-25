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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı! Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ bakın aslen nereli çıktı!
Akrep dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle uzun süre sonra ekranlara dönen Demet Akbağ tüm dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkan Akbağ, oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla ilgi odağı olan Akbağ'ın nereli merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 18:01
Akrep dizisindeki Perihan karakteriyle ilgi odağı olan Demet Akbağ'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Demet Akbağ ve birçok ünlü ismin memleketi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evrim Alasya - İstanbul
Tolga Sarıtaş – Sivas
Ayça Ayşin Turan – İstanbul
Hande Erçel – Balıkesir