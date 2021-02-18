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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı
Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda karakteriyle ekrana gelen Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Çok farklı bir rolle izleyiciler karşısına çıkan Evrim Alasya sevenlerini şoke ederken, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:59
Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Evrim Alasya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolga Sarıtaş – Sivas
Ayça Ayşin Turan – İstanbul
Murat Ünalmış – Kayseri
Hilal Altınbilek - İzmir