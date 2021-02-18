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Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda karakteriyle ekrana gelen Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Çok farklı bir rolle izleyiciler karşısına çıkan Evrim Alasya sevenlerini şoke ederken, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:59
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Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Evrim Alasya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Ayça Ayşin Turan – İstanbul

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Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Murat Ünalmış – Kayseri

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Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Hilal Altınbilek - İzmir