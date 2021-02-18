Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda karakteriyle ekrana gelen Evrim Alasya, dikkatleri üzerine çekti. Çok farklı bir rolle izleyiciler karşısına çıkan Evrim Alasya sevenlerini şoke ederken, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.