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Haberler Galeri Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

Akrep dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Melisa Uzun sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2015 yılında Türkiye güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun, oyunculuğa adım atmasının ardından sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 20:37
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Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

Akrep dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle ilgi odağı olan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aslı Melisa Uzun başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

ZAFER ERGİN

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Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

ARAS BULUT İYNEMLİ