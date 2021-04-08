Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü...

Akrep dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Melisa Uzun sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2015 yılında Türkiye güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun, oyunculuğa adım atmasının ardından sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi...