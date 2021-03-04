Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Akrep dizisinde Aras karakteriyle büyük beğeni alan Yusuf Çim özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Yusuf Çim'in nereli olduğu ise büyük ses getirdi. İşte Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim'in asıl memleketi...