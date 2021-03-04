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Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Akrep dizisinde Aras karakteriyle büyük beğeni alan Yusuf Çim özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Yusuf Çim'in nereli olduğu ise büyük ses getirdi. İşte Akrep dizisinin Aras'ı Yusuf Çim'in asıl memleketi...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 17:33
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Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Akrep dizisinde Aras rolüyle dikkatleri üzerine çeken Yusuf Çim özel hayatıyla da merak konusu oldu. İşte başta Yusuf Çim olmak üzere ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Barış Arduç – Ankara

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Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Aytaç Şaşmaz – İstanbul

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Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Didem Balçın – Ankara

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Akrep dizisinin Aras'ı herkesi şaşırttı! Bakın Yusuf Çim aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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