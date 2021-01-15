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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın Beste’si Müge Boz’un kızı ilgi odağı oldu! İşte Vina… Akıncı’nın Beste’si Müge Boz’un kızı ilgi odağı oldu! İşte Vina…
Akıncı dizisi sıra dışı ve aksiyon sahneleriyle yeni yıla hızlı bir giriş yaparken dizi oyuncuları da ilgi odağı oldu. Akıncı'da Beste karakterine hayat veren Müge Boz, özel hayatıyla en çok merak edilen oyunculardan oldu. Müge Boz sevenleri tarafından mercek altına alınırken kızı Vina ilgi odağı oldu. İşte Müge Boz'un kızı Vina...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 16:48
Akıncı dizisinde canlandırdığı Beste karakteriyle ilgi odağı olan Müge Boz, özel hayatıyla merak konusu oldu. Müge Boz'un kızı ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Müge Boz'un kızı Vina…
GALERİ DEVAM EDİYOR
MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA
MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA
MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA
MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA