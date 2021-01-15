Akıncı’nın Beste’si Müge Boz’un kızı ilgi odağı oldu! İşte Vina…

Akıncı dizisi sıra dışı ve aksiyon sahneleriyle yeni yıla hızlı bir giriş yaparken dizi oyuncuları da ilgi odağı oldu. Akıncı'da Beste karakterine hayat veren Müge Boz, özel hayatıyla en çok merak edilen oyunculardan oldu. Müge Boz sevenleri tarafından mercek altına alınırken kızı Vina ilgi odağı oldu. İşte Müge Boz'un kızı Vina...