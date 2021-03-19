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Haberler Galeri Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, ATV'de yayınlanan Akıncı dizisinde canlandırdığı karakterle ilgi odağı haline geldi. Oyunculuğuyla da büyük takdir edilen Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi şoke etti. Özyıldız'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:08
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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

Akıncı dizisindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özyıldız'ın özel hayatını mercek altına alanlar bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

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Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU