Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi herkesi şoke etti! Bakın o isim kimmiş...

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, ATV'de yayınlanan Akıncı dizisinde canlandırdığı karakterle ilgi odağı haline geldi. Oyunculuğuyla da büyük takdir edilen Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi şoke etti. Özyıldız'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...