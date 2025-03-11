11 Mart 2025, Salı
Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay'ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray'ın ikonik tarzı sosyal medyada bir akım haline geldi. Birçok Türk ve yabancı ünlü, 'Turkish Delight Make Up' adıyla bilinen makyajı denemeye başladı. Elif Buse Doğan, Selin Şekerci ve Larissa Gacemer'den sonra Nurgül Yeşilçay da bu akıma dahil oldu. Dilan Çiçek Deniz ise katıldığı ödül töreninde Yeşilçay'ın makyajını tazeledi.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:38