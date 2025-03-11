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Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay'ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray'ın ikonik tarzı sosyal medyada bir akım haline geldi. Birçok Türk ve yabancı ünlü, 'Turkish Delight Make Up' adıyla bilinen makyajı denemeye başladı. Elif Buse Doğan, Selin Şekerci ve Larissa Gacemer'den sonra Nurgül Yeşilçay da bu akıma dahil oldu. Dilan Çiçek Deniz ise katıldığı ödül töreninde Yeşilçay'ın makyajını tazeledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:38
Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, kendine özgü tarzıyla da yıllardır ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Turkish Delight Make Up" akımı, Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stilini tüm dünyaya yaydı.

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

TikTok ve Instagram'da birçok influencer, efsane oyuncunun karakteristik kalın eyeliner'ı, buğulu göz makyajı ve klasik zarif görünümünü yeniden canlandırarak milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer'in ardından Nurgül Yeşilçay da viral olan akıma dahil oldu. Ünlü ismin o halleri, sevenlerinden tam not aldı.

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Ünlü oyuncu o paylaşımına "Gözler kocaman oluyor. Konuşmazsam ve gülmezsem süper makyaj" notunu düştü.

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

MAKYAJINI TAZELEDİ

Dilan Çiçek Deniz ise katıldığı ödül töreninde Nurgül Yeşilçay'ın beğeni toplayan makyajını tazeledi

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

"BEN DOĞALLIKTAN YANAYIM"

Öte yandan bu akımla ilgili olarak Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde düşüncelerini paylaşmıştı.

Şoray, makyaj trendini keyifle takip ettiğini ancak günlük hayat için fazla yoğun bulduğunu belirterek, "Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Larissa Gacemer

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Elif Buse Doğan

Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

Selin Şekerci