Akıma dahil olan Nurgül Yeşilçay’ın makyajını Dilan Çiçek Deniz tazeledi!

"BEN DOĞALLIKTAN YANAYIM"

Öte yandan bu akımla ilgili olarak Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde düşüncelerini paylaşmıştı.

Şoray, makyaj trendini keyifle takip ettiğini ancak günlük hayat için fazla yoğun bulduğunu belirterek, "Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum" ifadelerini kullanmıştı.