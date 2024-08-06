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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

Bir zamanlar Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'su olarak izlediğimiz güzel oyuncu Sitare Akbaş, son dönemdeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Akbaş, verdiği pozlarla büyük beğeni topluyor. Akbaş, şimdilerde Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor. İşte Sitare Akbaş'ın şimdiki hali...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:12
Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın canlandırdığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş, son haliyle dikkat çekiyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

Sitare Akbaş son olarak oyuncu arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

Geçmişten bugüne büyük bir değişim yaşayan Sitare Akbaş'ı görenler "Bu nasıl değişim", "Daha da güzelleşmiş", "Tanıyamadım" gibi yorumlarda bulunuyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akbaş'ın cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

Akasya Durağı’nın Zeyno’su Sitare Akbaş’ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...

İşte Sitare Akbaş başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...