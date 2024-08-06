06 Ağustos 2024, Salı
Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın eski halinden eser kalmadı! Yıllar içindeki değişimi...
Bir zamanlar Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'su olarak izlediğimiz güzel oyuncu Sitare Akbaş, son dönemdeki değişimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Akbaş, verdiği pozlarla büyük beğeni topluyor. Akbaş, şimdilerde Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor. İşte Sitare Akbaş'ın şimdiki hali...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:12