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Akasya Durağı'nın 'Gülibik'i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!

2008 ve 2012 yılları arasında yayınlanan Aksya Durağı dizisi oyuncularının son halleri gündemde. Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya ve Pelin Sönmez gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Sinan'ın eşi "Gülübik" karakterini canlandıran Aslı Altaylar, yıllar içinde büyük bir değişime uğradı. Onu şimdi görenler tanımakta güçlük çekiyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:12
Akasya Durağı’nın ’Gülübik’i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından olan Akaya Durağı'nda Gülbin karakterine hayat veren Aslı Altaylar, son haliyle gündeme geldi.

Akasya Durağı’nın ’Gülübik’i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!

Altaylar, bir dönem kendisinden 10 yaş küçük ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşamıştı.

Akasya Durağı’nın ’Gülübik’i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!

Dizide Sinan'ın eşi Gülibik'i canlandıran Altaylar, Çiçek Taksi, Bizim Hikaye ve Arka Sokaklar gibi dizilerle de hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Akasya Durağı’nın ’Gülübik’i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!

Instagramda 57 bin takipçisi bulunan oyuncunun son halini görenler şaşkınlarını gizleyemiyor.

Akasya Durağı’nın ’Gülübik’i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!

İşte Aslı Altaylar'ın son halleri...