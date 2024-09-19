19 Eylül 2024, Perşembe
Akasya Durağı'nın 'Gülibik'i Aslı Altaylar bakın nasıl değişmiş!
2008 ve 2012 yılları arasında yayınlanan Aksya Durağı dizisi oyuncularının son halleri gündemde. Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya ve Pelin Sönmez gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Sinan'ın eşi "Gülübik" karakterini canlandıran Aslı Altaylar, yıllar içinde büyük bir değişime uğradı. Onu şimdi görenler tanımakta güçlük çekiyor...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:12