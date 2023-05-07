07 Mayıs 2023, Pazar
AK Parti milletvekili adayları Seda Sarıbaş ile Bahadır Yenişehirlioğlu: "Nefret siyaseti galip gelemeyecek!"
AK Parti'den aday olan ünlü isimler Seda Sarıbaş ile Bahadır Yenişehirlioğlu Pazar Sabah'a açıklamalarda bulundu. Biri Manisa'dan biri Aydın'dan aday olan iki ünlü isim, Türkiye'nin kaderini etkileyecek olan seçim için, "Bu, sıradan bir seçim değil. Türkiye, geleceğini oylayacak. Ama nefret siyaseti Türkiye'ye galip gelemeyecek!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:27
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