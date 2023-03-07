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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisiyle ekrana geri döndü. Henüz dizi başlamadan Aslan karakteriyle gündeme oturan Tatlıtuğ sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan başarılı oyuncunun babasını görenler 'yakışıklılığı babasından miras' dedi. İşte Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un babası...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 16:21
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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

Aile'de canlandırdığı Aslan karakteriyle uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ gündeme oturdu. Partneri Serenay Sarıkaya ile uyumlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Tatlıtuğ sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

Ailesini kameralardan uzak tutan başarılı oyuncunun babasını görenler 'yakışıklılığı babasından miras' dedi.

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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve birçok ünlü ismin babası…

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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BABASI

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Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BABASI