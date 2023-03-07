Aile dizisinin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un yakışıklılığı babasından miras! Karizması hayran bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisiyle ekrana geri döndü. Henüz dizi başlamadan Aslan karakteriyle gündeme oturan Tatlıtuğ sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan başarılı oyuncunun babasını görenler 'yakışıklılığı babasından miras' dedi. İşte Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un babası...