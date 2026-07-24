Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde

Oyuncu Ahu Yağtu, yeni yaşını 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da kutladı. Ünlü oyuncunun Mısır tatilinden paylaştığı romantik kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Ahu Yağtu, bir süredir meslektaşı Bora Cengiz ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

YAŞ FARKI OLAY OLMUŞTU Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağtu'nun, kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Yeni yılı da birlikte karşılayan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

MISIR TATİLİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER Yeni yaşını kutlamak için Mısır'ı tercih eden Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, tatillerinden renkli kareleri Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik pozları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

YENİ YAŞINI SEVGİLİSİYLE KUTLADI Doğum günü kutlamasından ve tatilden kareler paylaşan Ahu Yağtu, gönderisine, "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri de çifte mutluluk dileklerini ileten çok sayıda yorum yaptı.