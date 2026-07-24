CANLI YAYIN

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu Ahu Yağtu, yeni yaşını 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da kutladı. Ünlü oyuncunun Mısır tatilinden paylaştığı romantik kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 1

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Ahu Yağtu, bir süredir meslektaşı Bora Cengiz ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 2

YAŞ FARKI OLAY OLMUŞTU

Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağtu'nun, kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Yeni yılı da birlikte karşılayan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 3

MISIR TATİLİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yeni yaşını kutlamak için Mısır'ı tercih eden Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, tatillerinden renkli kareleri Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin romantik pozları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 4

YENİ YAŞINI SEVGİLİSİYLE KUTLADI

Doğum günü kutlamasından ve tatilden kareler paylaşan Ahu Yağtu, gönderisine, "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler." notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri de çifte mutluluk dileklerini ileten çok sayıda yorum yaptı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 5

İKİ KEZ NİKÂH MASASINA OTURDU

Oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Kariyeri kadar ilişkileriyle de adından söz ettiren Yağtu, bugüne kadar iki evlilik yaptı.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 6

İLK EVLİLİĞİNİ 19 YAŞINDA YAPTI

Ahu Yağtu, ilk evliliğini 2000 yılında avukat Doğan Akçura ile gerçekleştirdi. Henüz 19 yaşındayken nikâh masasına oturan Yağtu ile kendisinden 17 yaş büyük olan Akçura'nın evliliği 2005 yılında sona erdi. Yaklaşık beş yıl süren birlikteliklerini dostane şekilde noktalayan ikilinin, boşanmalarının ardından da iyi ilişkilerini sürdürdüğü biliniyor.

Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz'le Mısır tatilinde 7

CEM YILMAZ İLE EVLİLİĞİ MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Ahu Yağtu'nun en çok konuşulan evliliği ise komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ile oldu. Çift, 10 Mart 2012'de İstanbul'daki Pera Palas Otel'de dünyaevine girdi. Aynı yıl Kemal Yılmaz adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Yaklaşık 20 ay süren evlilik, 31 Aralık 2013 tarihinde sona erdi. Çift, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin