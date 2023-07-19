19 Temmuz 2023, Çarşamba
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...
4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, ayrılığa fazla dayanamadı. Kısa süreli ayrılık sonrası yeniden bir araya gelen çift evlilik kararı aldı. Dün akşam düzenlenen düğünle nikah masasına oturan çiftin nikahında güldüren anlar yaşandı. İşte Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in düğününden kareler...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:30
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