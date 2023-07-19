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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...

4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, ayrılığa fazla dayanamadı. Kısa süreli ayrılık sonrası yeniden bir araya gelen çift evlilik kararı aldı. Dün akşam düzenlenen düğünle nikah masasına oturan çiftin nikahında güldüren anlar yaşandı. İşte Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in düğününden kareler...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:30
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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliği vardı. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışmış ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı almıştı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...

Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz günlerde adliyeden yapığı paylaşımda "Son bekar iş günü" diyerek 18 Temmuz 2023 tarihini işaret etti.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...

Çiftin evlilik kararıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...

MİLYONLUK EVLİLİK TEKLİFİ

İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar! Son bir kez baktı...

Teklif sonrası süreci hızlandıran ikili Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelde 350 özel davetlinin katılımı ile evlenecekler. Kural'ın smokinini dünyaca ünlü Levon Kordonciyan dikerken Şahin'in gelinliği ise özel tasarım olacak.