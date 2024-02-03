'Ah nerede' filminde Tarık Akan'ın partneriydi! Yeşilçam'ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Vahşi Gelin, Alev Alev gibi unutulmaz yapımlarıyla büyük bir hayran kitlesi edindi. Türk sinemasının önemli isimleri Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolde yer aldığı filmleriyle dikkat çeken usta oyuncu, performansı kadar doğal güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...