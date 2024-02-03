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Haberler Galeri 'Ah nerede' filminde Tarık Akan'ın partneriydi! Yeşilçam'ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

'Ah nerede' filminde Tarık Akan'ın partneriydi! Yeşilçam'ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Vahşi Gelin, Alev Alev gibi unutulmaz yapımlarıyla büyük bir hayran kitlesi edindi. Türk sinemasının önemli isimleri Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolde yer aldığı filmleriyle dikkat çeken usta oyuncu, performansı kadar doğal güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 11:16
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’Ah nerede’ filminde Tarık Akan’ın partneriydi! Yeşilçam’ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Gülşen Bubikoğlu, son haliyle gündem oldu. Bubikoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar, hayranlarını geçmişteki unutulmaz Yeşilçam günlerine götürüyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Ah nerede’ filminde Tarık Akan’ın partneriydi! Yeşilçam’ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 1973 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Aynı yıl Yaban filmiyle sinemaya adım atan Bubikoğlu, oyunculuğundaki başarı ve dillere destan güzelliğiyle hafızalara kazındı.

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’Ah nerede’ filminde Tarık Akan’ın partneriydi! Yeşilçam’ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Ah Nerede, Vahşi Gelin, Gırgıriye gibi Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmleriyle gönülleri fetheden bu efsane isim, 68 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

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’Ah nerede’ filminde Tarık Akan’ın partneriydi! Yeşilçam’ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Şimdilerde 69 yaşında olan ve unutulmaz projelere imza atan Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan'ın efsane partneri olarak da tanındı.

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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’Ah nerede’ filminde Tarık Akan’ın partneriydi! Yeşilçam’ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...

Rüştü Asyalı