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Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir magazin gündeminden düşmedi. Birliktelikleri tekne tatilinde ortaya çıkan çift daha sonrasında ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Mert Ramazan Demir'le ilgili sorulara yanıt vermeyen güzel oyuncu, muhabirlerin son sorusuna tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:44
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Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Afra Saraçoğlu aynı dizide rol aldığı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması sonrası Mert Yazıcıoğlu ile aşkını sonlandırmış, tepkilerin odağı olmuştu.

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Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Eskiden çok yakın arkadaş olan bu üçlü arasındaki gelişmeler günlerce magazinde yer bulmuştu.

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Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Sonuç olarak dedikodular doğru çıkmış Mert Ramazan Demir, yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu elinden almıştı.

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Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmedi.

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Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.