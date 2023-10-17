Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru! Mert Ramazan Demir’i duyunca...

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir magazin gündeminden düşmedi. Birliktelikleri tekne tatilinde ortaya çıkan çift daha sonrasında ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Mert Ramazan Demir'le ilgili sorulara yanıt vermeyen güzel oyuncu, muhabirlerin son sorusuna tepki gösterdi.