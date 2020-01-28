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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı

Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aralarındaki uyum nedeniyle rol arkadaşı Burcu Özberk ile oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Giriş Tarihi: 28.01.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 15:28
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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Çağlar Ertuğrul ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri...

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı

CANAN ERGÜDER VE EŞİ KENAN ECE

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı
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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı
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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı

CANAN KARATAY VE EŞİ ALİ BAŞAK KARATAY