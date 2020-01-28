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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul’un sevgilisini görenler şaştı kaldı
Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aralarındaki uyum nedeniyle rol arkadaşı Burcu Özberk ile oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Giriş Tarihi: 28.01.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 15:28
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