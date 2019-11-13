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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile hayranlarının beğenisini toplarken Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla da dizinin önüne geçti. Burcu Özberk güzelliğiyle de adından söz ettirirken ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 14:36
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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Afili Aşk dizinde "Ayşe" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Güzelliğiyle adından söz ettiren Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerinde topladı.

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri…

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Ebru Gündeş

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti!

Ebru Gündeş