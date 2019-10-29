Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile hayranlarının beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederlen Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...