29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile hayranlarının beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederlen Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 16:46
  • 1
  • 39
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk estetiksiz hali ile görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

  • 2
  • 39
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi

EBRU GÜNDEŞ

  • 3
  • 39
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi

EBRU GÜNDEŞ

  • 4
  • 39
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi
  • 5
  • 39
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi

HANDE ERÇEL