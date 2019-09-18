Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu. Dağ filmlerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ile yakaladığı uyumu sayesinde Afili Aşk dizisinde başarılı bir performans sergiledi. Magazin dünyasının mercek altına aldığı Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki yaş farkı dikkatlerden kaçmadı.