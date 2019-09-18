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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu. Dağ filmlerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ile yakaladığı uyumu sayesinde Afili Aşk dizisinde başarılı bir performans sergiledi. Magazin dünyasının mercek altına aldığı Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki yaş farkı dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:10
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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu. Dağ filmlerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ile yakaladığı uyumu sayesinde Afili Aşk dizisinde başarılı bir performans sergiledi.

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

Magazin dünyasının mercek altına aldığı Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki yaş farkı dikkatlerden kaçmadı.

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

Peki Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki gerçekle gündem oldu

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963