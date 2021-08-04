Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

28 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.

