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Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

Sosyal medyada CZN Burak adıyla fenomen haline gelen işletmeci Burak Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti. Yangın bölgesine yardım götüren Özdemir, alevlerle mücadelenin devam ettiği Antalya'da çektiği görüntüler "görevlileri yavaşlattığı" ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlar aldı. Eleştirilerin hedefinde olan isimden yeni açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 16:51
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Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

28 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.

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Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Burak Özdemir'in, sosyal medyada gündem olan videolarda; üzerinde beyaz gömlek ve beyaz ayakkabıyla, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

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Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan ve ambulansa götürülerek müşaade altına alınan CZN Burak, bu anları sosyal medyada paylaştı.

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Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

'ŞOVA ÇEVİRDİ'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görevlileri yavaşlattığını düşündükleri Özdemir hakkında "yangını söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım

"İFTİRA ATIYORLAR"

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan ünlü şef, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı videolarda şu ifadeleri kullandı: