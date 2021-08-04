04 Ağustos 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Afet bölgesine giden CZN Burak’tan tepki çeken paylaşım
Sosyal medyada CZN Burak adıyla fenomen haline gelen işletmeci Burak Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti. Yangın bölgesine yardım götüren Özdemir, alevlerle mücadelenin devam ettiği Antalya'da çektiği görüntüler "görevlileri yavaşlattığı" ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlar aldı. Eleştirilerin hedefinde olan isimden yeni açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 04.08.2021 16:51
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8